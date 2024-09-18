Население начнет возвращаться в село Баллыджа завтра

В пятницу стартует первое возвращение граждан Азербайджана в село Баллыджа, расположенное в Ходжалинском районе. Оно было освобождено в сентября 2023 года.

Село Баллыджа Ходжалинского района примет первых переселенцев уже завтра, сообщают СМИ.

На начальном этапе в Баллыджа переселят бывших вынужденных переселенцев, которые временно проживали в общежитиях и санаториях, бывших пионерлагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана, передает Report.

Напомним, село Баллыджа было оккупировано ВС Армении в 1992 году. Его освободили ВС Азербайджана во время локальной антитеррористической операции 19-20 сентября прошлого года.