Италия согласилась стать площадкой для встречи делегаций США и Ирана

Второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Италии 19 апреля. Власти европейской страны согласились организовать встречу делегаций Тегерана и Вашингтона.

Власти Италии дали согласие на проведение в Риме второго этапа переговоров между Ираном и США, сообщил глава МИД европейской страны Антонио Таяни.

"Мы получили запрос от заинтересованных сторон, от Омана, который играет роль посредника, и дали положительный ответ, мы готовы, как всегда, приветствовать встречи, которые могут принести положительные результаты, в данном случае по ядерной проблеме"

– Антонио Таяни

По словам Таяни, Италия и Рим подтверждают статус важного центра посредничества, власти страны имеют опыт проведения переговоров и готовы делать все необходимое для построения мира.

Напомним, что в субботу в Омане состоялись переговоры между США и Ираном. Стороны договорились о втором раунде консультаций 19 апреля, которые будут посвящены общим контурам будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.