Вестник Кавказа

В Дагестане задержали чиновника за попытку хищения земельного участка

В Дагестане задержали чиновника за попытку хищения земельного участка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске задержали чиновника, который планировал незаконно продать территорию рядом с оборонным предприятием.

Силовики задержали начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который намеревался похитить земельный участок за 70 млн рублей, передает пресс-служба МВД региона.  

"Задержан начальник управления имущественных отношений городского округа "город Каспийск" Гусейнгаджиев Г.А., который, по данным следствия, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей"

– управление МВД по Дагестану 

Сообщается, что земельный участок располагается рядом с оборонным заводом "Дагдизель". 

Согласно материалам уголовного дела, задержанный планировал отдать участок под жилищное строительство.

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