В Дагестане задержали чиновника за попытку хищения земельного участка

В Каспийске задержали чиновника, который планировал незаконно продать территорию рядом с оборонным предприятием.
Силовики задержали начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который намеревался похитить земельный участок за 70 млн рублей, передает пресс-служба МВД региона.
"Задержан начальник управления имущественных отношений городского округа "город Каспийск" Гусейнгаджиев Г.А., который, по данным следствия, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей"
– управление МВД по Дагестану
Сообщается, что земельный участок располагается рядом с оборонным заводом "Дагдизель".
Согласно материалам уголовного дела, задержанный планировал отдать участок под жилищное строительство.