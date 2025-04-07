Вестник Кавказа

Два азербайджанских борца завоевали золотые медали чемпионата Европы

Два азербайджанских борца завоевали золотые медали чемпионата Европы
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В столице Словакии Братиславе завершается чемпионат Европы по борьбе, триумфаторами которых стали два азербайджанских борца – они принесли сборной страны две золотые награды.

В копилке сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на чемпионате Европы, завершающемся в столице Словакии Братиславе, появились еще две золотые медали, которые ей принесли два азербайджанских борца.

Азербайджанский спортсмен Нихат Мамедли, выступающий в весе до 60 кг, в финале оказался сильнее сербского борца Георгия Тибилова, а Хасрет Джафаров, выступая в весе до 67 кг, в финальном поединке одержал победу над представителем Болгарии Абу Муслимом Амаевым, передает АЗЕРТАПДЖ.

По итогам соревнований Нихат Мамедли стал двукратным, а Хасрет Джафаров — трехкратным чемпионом Европы.

Еще одну награду – бронзовую – принес своей команде Ульви Ганизаде (72 кг).

Всего борцы вольного стиля сборной Азербайджана привезут из Братиславы 3 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Еще одну бронзовую награду привезет Жаля Алиева, выступавшая в весовой категории до 57 кг в женских соревнованиях.

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