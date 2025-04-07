Турецкая делегация побывала в Ходжалы и Ханкенди

Делегация из Турции находится с визитом в Азербайджане. Гости посетили Ханкенди и Ходжалы. Они ознакомились с восстановительными работами.

Турецкая делегация, в состав которой входят руководство города Кайсери, ректоры вузов, депутаты и члены политических партий, находятся с визитом в Азербайджане.

В ходе своей поездки гости посетили азербайджанские города Ханкенди и Ходжалы, а также Карабахский университет. Их встретили работники спецпредставительства президента АР.

Отмечается, что делегация ознакомилась с ходом восстановительных работ в Ханкенди и Ходжалы. Кроме того, они встретились со студентами Карабахского университета.