Вестник Кавказа

Турецкая делегация побывала в Ходжалы и Ханкенди

Турецкая делегация побывала в Ходжалы и Ханкенди
© Фото: Trend
Делегация из Турции находится с визитом в Азербайджане. Гости посетили Ханкенди и Ходжалы. Они ознакомились с восстановительными работами.

Турецкая делегация, в состав которой входят руководство города Кайсери, ректоры вузов, депутаты и члены политических партий, находятся с визитом в Азербайджане.

В ходе своей поездки гости посетили азербайджанские города Ханкенди и Ходжалы, а также Карабахский университет. Их встретили работники спецпредставительства президента АР.

Отмечается, что делегация ознакомилась с ходом восстановительных работ в Ханкенди и Ходжалы. Кроме того, они встретились со студентами Карабахского университета.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше

Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше

Фидан высоко оценил помощь Азербайджана в восстановлении Сирии

Фидан высоко оценил помощь Азербайджана в восстановлении Сирии

Встреча президентов Азербайджана и Турции прошла в Анталье

Встреча президентов Азербайджана и Турции прошла в Анталье

Тель-Авив подтвердил прямые переговоры с Анкарой в Баку

Тель-Авив подтвердил прямые переговоры с Анкарой в Баку

Баку налаживает отношения Турции и Израиля

Баку налаживает отношения Турции и Израиля

Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом

Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом

Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Работа по проекту &quot;Коридор &quot;зеленой&quot; энергии Азербайджан-Турция&quot; продолжается

Работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция" продолжается

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы