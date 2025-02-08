Вестник Кавказа

Ханкенди принимает конференцию "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан"

Ханкенди принимает конференцию "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан"
Сегодня в городе Ханкенди на освобожденных территориях Азербайджана проводится конференция. Мероприятие проходит в Карабахском университете.

На территории Карабахского экономического района Азербайджана сегодня открылась конференция "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан".

Организаторы мероприятия - Генпрокуратура АР и министерство науки и образования АР при партнерстве Карабахского университета.

Участие в конференции принимают Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, глава Минобразования Азербайджана Эмин Амруллаев, юристы, чиновники, представители вузов, молодые исследователи, а также представители СМИ.

Конференция проходит в Карабахском университете.

Напомним, текущий год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета".

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