Ханкенди принимает конференцию "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан"

Сегодня в городе Ханкенди на освобожденных территориях Азербайджана проводится конференция. Мероприятие проходит в Карабахском университете.
На территории Карабахского экономического района Азербайджана сегодня открылась конференция "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан".
Организаторы мероприятия - Генпрокуратура АР и министерство науки и образования АР при партнерстве Карабахского университета.
Участие в конференции принимают Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, глава Минобразования Азербайджана Эмин Амруллаев, юристы, чиновники, представители вузов, молодые исследователи, а также представители СМИ.
Конференция проходит в Карабахском университете.
Напомним, текущий год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета".