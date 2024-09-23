Вестник Кавказа

В Карабахском университете откроются 10 факультетов

В Карабахском университете откроются 10 факультетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобразования Азербайджана сообщили, что в Карабахском университете будут действовать десять факультетов, в том числе сельскохозяйственный и факультет музыки.

В Карабахском университете в Азербайджане будут запущены 10 факультетов, поделился министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Выступая сегодня на конференции в Ханкенди на тему "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан", министр сообщил о развитии вуза. Он отметил, что до 2030 года факультет музыки будет действовать в городе Шуша, факультет сельского хозяйства откроется в Ходжалы.

"Главная ценность Карабахского университета - это студенты. Их роль в развитии вуза огромна. Хочу выразить благодарность каждому из них"

– министр

Карабахский университет открыл двери для студентов в Ханкенди в сентябре 2024 года.

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