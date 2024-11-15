Вестник Кавказа

В Азербайджане обезвредили 1,2 тыс га за неделю

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На освобожденных территориях Азербайджана нашли и обезвредили 98 мин с 7 по 13 апреля. Об этом говорится в отчете ANAMA.

За прошлую неделю на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было найдено и обезврежено 12 противотанковых, 86 противопехотных мин и 224 неразорвавшихся боеприпаса, согласно отчету Агентства АР по разминированию (ANAMA).

Всего специалисты обследовали 1,2 тыс га.

В операции по разминированию принимали участие ANAMA, Минобороны, министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба и несколько частные компании.

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