В Азербайджане обезвредили 1,2 тыс га за неделю

На освобожденных территориях Азербайджана нашли и обезвредили 98 мин с 7 по 13 апреля. Об этом говорится в отчете ANAMA.

За прошлую неделю на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было найдено и обезврежено 12 противотанковых, 86 противопехотных мин и 224 неразорвавшихся боеприпаса, согласно отчету Агентства АР по разминированию (ANAMA).

Всего специалисты обследовали 1,2 тыс га.

В операции по разминированию принимали участие ANAMA, Минобороны, министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба и несколько частные компании.