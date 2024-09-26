Пятая жертва минного террора Армении за два дня

В Джебраильском районе Азербайджана военнослужащий ГПС погиб, подорвавшись на мине. Его похоронят в Лянкяранском районе.

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Аскер Мусаев подорвался на мине в Джебраильском районе и погиб, сообщили в южном бюро.

Тело погибшего доставлено в родной для него Лянкяранский район. Солдат будет похоронен на кладбище села Гейшабан.

Расследованием инцидента занимаются Служба госбезопасности и военная прокуратура. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, что накануне произошли еще несколько подрывов на мине, в результате которых ранены четверо граждан Азербайджана. Один случай произошел в Джебраильском районе, другой в Агдамском районе, в результате которого пострадала почти целая семья - отец и двое его детей.

В связи с этим МИД АР выпустил обращение к мировому сообществу, в котором призвал поддержать Баку в борьбе с минной угрозой и привлечь к ответственности Ереван за преднамеренное минирование.