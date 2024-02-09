В ультрамарафоне Габала-Ханкенди победителями стали турок и украинка

Спортивные власти Азербайджана подвели итоги ультрамарафона Габала-Ханкенди: на последней его дистанции первыми к финишу и среди мужчин, и среди женщин пришли турецкие спортсмены.

Стали известны победители заключительного этапа ультрамарафона Габала-Ханкенди: его победителем среди мужчин стал представитель Турции Омер Алканоглу, а в женских соревнованиях первой к финишу пришла турчанка Хасибе Демир.

Начавшийся в карабахском Агдаме заключительный этап завершился в Ханкенди, вторым трассу длиной в 28 км тоже преодолел бегун из Турции Узеир Сейлемез, третьим к финишу пришел грузинский спортсмен Георгий Ломидзе, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В женских соревнованиях второй финишировала украинка Олена Шевченко, а третьей – азербайджанка Лейла Абдинова.

По итогам всех четырех этапов награды ультрамарафона, денежные премии по 4 тыс манатов ($2350) получили Узеир Сейлемез и Олена Шевченко. Денежные премии п 3 тыс манатов ($1760) за вторые места достались Омер Алканоглу и Хасибе Демир, денежные награды в 2 тыс манатов ($1625) за третьи места получили Георгий Ломидзе и россиянка Мария Калпакова.

Напомним, ультрамарафон стартовал 10 апреля в городе Габала, за 4 дня 81 бегун, в том числе легкоатлеты из Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии пробежали в общей сложности 192 км. Промежуточные этапы супермарафона проходили на участках Габала - Агдаш (55 км), Агдаш - Барда (65 км), Барда - Агдам (44 км) и Агдам - Ханкенди (28 км).