Вестник Кавказа
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Ультрамарафон Ханкенди-Баку организуют в Азербайджане

Ультрамарафон Ханкенди-Баку организуют в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане впервые состоится марафон Ханкенди-Баку. Соревнование проведут Минмолодежи и спорта и Федерация легкой атлетики страны. Лозунг – «С гордостью вперед».

Первый ультрамарафон Ханкенди-Баку пройдет в Азербайджане, организаторами выступят министерство молодежи и спорта АР совместно с Федерацией легкой атлетики страны.

Марафон стартует 29 февраля в Ханкенди и завершится 4 марта в Баку. Дистанция составит 360 км. Событие будет проводиться в рамках Недели спорта и Года солидарности во имя зеленого мира.

Участникам предстоит преодолеть этапы:

  • Ханкенди-Евлах (83 км);
  • Евлах-Уджар (84 км);
  • Уджар-Гаджибаул (88 км);
  • Гаджибаул-Гобустан (70 км);
  • Гобустан-Баку (55 км).

Лозунгом мероприятия станет «С гордостью вперед». Награды получат трое лучших как в рамках каждого из этапов, так и общега зачета.

 

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