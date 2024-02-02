Ультрамарафон Ханкенди-Баку организуют в Азербайджане

В Азербайджане впервые состоится марафон Ханкенди-Баку. Соревнование проведут Минмолодежи и спорта и Федерация легкой атлетики страны. Лозунг – «С гордостью вперед».

Первый ультрамарафон Ханкенди-Баку пройдет в Азербайджане, организаторами выступят министерство молодежи и спорта АР совместно с Федерацией легкой атлетики страны.

Марафон стартует 29 февраля в Ханкенди и завершится 4 марта в Баку. Дистанция составит 360 км. Событие будет проводиться в рамках Недели спорта и Года солидарности во имя зеленого мира.

Участникам предстоит преодолеть этапы:

Ханкенди-Евлах (83 км);

Евлах-Уджар (84 км);

Уджар-Гаджибаул (88 км);

Гаджибаул-Гобустан (70 км);

Гобустан-Баку (55 км).

Лозунгом мероприятия станет «С гордостью вперед». Награды получат трое лучших как в рамках каждого из этапов, так и общега зачета.