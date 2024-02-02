Азербайджан, Армения и Грузия узнали своих соперников по Лиге наций

В Париже 8 февраля прошла жеребьевка группового этапа Лиги наций-2024/2025.
Сборная Азербайджана попала группу 1 Лиги С. Ее соперниками по квартету стали национальные команды Словакии, Швеции и Эстонии.
В той же Лиги С выступит и сборная Армении. Вместе с командами Латвии, Северной Македонии и Фарерских островов армянские футболисты угодили в группу 4.
Сборная Грузии сыграет в группе 1 Лиги B. Ее ждет соперничество со сборными Албании, Украины и Чехии.
Состав всех лиг выглядит следующим образом:
Лига А
Группа 1: Польша, Португалия, Хорватия, Шотландия
Группа 2: Бельгия, Израиль, Италия, Франция
Группа 3: Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Нидерланды
Группа 4: Дания, Испания, Сербия, Швейцария
Лига В
Группа 1: Албания, Грузия, Украина, Чехия
Группа 2: Англия, Греция, Ирландия, Финляндия
Группа 3: Австрия, Казахстан, Норвегия, Словения
Группа 4: Исландия, Турция, Уэльс, Черногория
Лига С
Группа 1: Азербайджан, Словакия, Швеция, Эстония
Группа 2: Гибралтар/Литва, Кипр, Косово, Румыния
Группа 3: Беларусь, Болгария, Люксембург, Северная Ирландия
Группа 4: Армения, Латвия, Северная Македония, Фарерские острова
Лига D
Группа 1: Гибралтар/Литва, Лихтенштейн, Сан-Марино
Группа 2: Андорра, Мальта, Молдова