Азербайджан, Армения и Грузия узнали своих соперников по Лиге наций

Во Франции состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2024/25. Своих соперников по групповому этапу турнира узнали Сборные Азербайджана, Армении и Грузии.

В Париже 8 февраля прошла жеребьевка группового этапа Лиги наций-2024/2025.

Сборная Азербайджана попала группу 1 Лиги С. Ее соперниками по квартету стали национальные команды Словакии, Швеции и Эстонии.

В той же Лиги С выступит и сборная Армении. Вместе с командами Латвии, Северной Македонии и Фарерских островов армянские футболисты угодили в группу 4.

Сборная Грузии сыграет в группе 1 Лиги B. Ее ждет соперничество со сборными Албании, Украины и Чехии.

Состав всех лиг выглядит следующим образом:

Лига А

Группа 1: Польша, Португалия, Хорватия, Шотландия

Группа 2: Бельгия, Израиль, Италия, Франция

Группа 3: Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Нидерланды

Группа 4: Дания, Испания, Сербия, Швейцария

Лига В

Группа 1: Албания, Грузия, Украина, Чехия

Группа 2: Англия, Греция, Ирландия, Финляндия

Группа 3: Австрия, Казахстан, Норвегия, Словения

Группа 4: Исландия, Турция, Уэльс, Черногория

Лига С

Группа 1: Азербайджан, Словакия, Швеция, Эстония

Группа 2: Гибралтар/Литва, Кипр, Косово, Румыния

Группа 3: Беларусь, Болгария, Люксембург, Северная Ирландия

Группа 4: Армения, Латвия, Северная Македония, Фарерские острова

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Литва, Лихтенштейн, Сан-Марино

Группа 2: Андорра, Мальта, Молдова