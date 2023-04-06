Мэрию Хельсинки впервые возглавит выходец из России

Политик с русскими корнями впервые станет новым главой города Хельсинки. Новому градоначальнику всего 32 года.
Новым мэром Хельсинки впервые станет депутат с российского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом информирует финская гостелерадиокомпания Yle.
На последних муниципальных выборах политик выдвигался от Национальной коалиционной партии, одержавшей в итоге победу. Она набрала 24% голосов.
Даниэлю Сазонову 32 года, он появился на свет в столице Финляндии в 1993 году. Его папа и мама перебрались в эту страну в 1990-х годах. Получил гражданство Финляндии в 9-летнем возрасте и в том же году принял решение отказаться от паспорта России. С 2021 года работает в должности замглавы Хельсинки по соцвопросам и здравоохранению, а до этого был депутатом городского совета финской столицы.