Вестник Кавказа

Мэрию Хельсинки впервые возглавит выходец из России

Мэрию Хельсинки впервые возглавит выходец из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Политик с русскими корнями впервые станет новым главой города Хельсинки. Новому градоначальнику всего 32 года.

Новым мэром Хельсинки впервые станет депутат с российского происхождения Даниэль Сазонов. Об этом информирует финская гостелерадиокомпания Yle.

На последних муниципальных выборах политик выдвигался от Национальной коалиционной партии, одержавшей в итоге победу. Она набрала 24% голосов.

Даниэлю Сазонову 32 года, он появился на свет в столице Финляндии в 1993 году. Его папа и мама перебрались в эту страну в 1990-х годах. Получил гражданство Финляндии в 9-летнем возрасте и в том же году принял решение отказаться от паспорта России. С 2021 года работает в должности замглавы Хельсинки по соцвопросам и здравоохранению, а до этого был депутатом городского совета финской столицы.

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