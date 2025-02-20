Премьер-министр Азербайджана принял делегацию МОТ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня провел встречу с делегацией Международной организации труда, которую возглавлял ее гендиректор Жилбер Унгбо. Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня в Баку провел встречу с делегацией Международной организации труда (МОТ) во главе с ее генеральным директором Жилбером Унгбо, сообщили в Кабинете министров.

Гендиректор МОТ на встрече высоко оценил нынешний уровень партнерства с Азербайджаном, отметив: улучшение социального благосостояния жителей страны остается главным приоритетом государственной политики, передает Trend.

Али Асадов на встрече поведал о реформах, которые проводятся в стране для роста производительности труда и совершенствования трудовых прав и расширения программ занятости.

С начала 2025 года в Азербайджане принят пятый пакет социальных реформ, который охватывает 3 млн человек населения страны, добавил премьер-министр.

Стороны обсудили актуальные вопросы партнерства между Азербайджаном и МОТ, а также обсудили дальнейшие перспективы развития взаимного сотрудничества, гооврится в сообщении.