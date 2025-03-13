Глава МАГАТЭ приедет в Иран 16 апреля

Иранские власти назвали дату гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Тегеран. Представитель МИД Ирана также озвучил и программу визита главы международного агентства в Исламскую Республику.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Тегеран послезавтра, в среду, 16 апреля. Такую дату назвал замглавы иранского МИД по правовым и международным вопросам Кязым Гарибабади.

Дипломат также рассказал о повестке визита. Замминистра уточнил, что у гендиректора МАГАТЭ запланированы переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Кроме того, он встретится с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

Напомним, ранее сегодня Совет ЕС включил в санкционный список по Ирану еще несколько граждан Исламской Республики, а также организаций. Основанием для включения их в перечень стали обвинения в нарушении прав человека. Как рассказали в Совете ЕС, под новые рестрикции попала тюрьма, действующая в городе Шираз, и городской суд. Общее число физических лиц, включенных в черный список, – семь. Это деятели иранской юстиции.

В Совете ЕС отметили, что причиной введения санкций стали задержания граждан Евросоюза в Иране. Кроме того, в Брюсселе вызывает беспокойство суровость системы правосудия в Иране. Она проявляется, в том числе, в увеличении количества смертных приговоров.