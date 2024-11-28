Вестник Кавказа

Главу МАГАТЭ ждут в Иране до конца недели

Главу МАГАТЭ ждут в Иране до конца недели
На этой неделе визит в Тегеран совершит глава МАГАТЭ. В МИД Ирана уточнили, что идет процесс согласования деталей визита.

В министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что на этой неделе планируется визит в Тегеран гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Согласно заявлению пресс-секретаря ведомства Исмаила Бегаи, договоренность о визите Гросси достигнута. Идет процесс согласования деталей визита и повестка дня уточнил Бегаи на пресс-конференции.

В МИД ИРИ добавили, что предстоит решить ряд логистических вопросов, связанных с прибытием Гросси.

Глава МАГАТЭ побывает в Иране в рамках подготовки второй встречи с США по ядерной сделке.

Переговоры Тегерана и Вашингтона продолжатся при посредничестве Омана, где именно пройдет второй раунд консультаций будет определено в ближайшее время, добавил Бегаи.

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