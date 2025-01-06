Иран увеличил экспорт газа в Турцию на 30%

Экспорт газа в Турцию нарастил Иран в 2024 году. Доля Ирана на газовом рынке Турции составляет чуть более 13%.

Иран за минувший год на 30% увеличил экспорт газа в Турцию, отмечается в отчете МИД Исламской Республики.

Рост экспорта "голубого топлива" позволил Ирану довести свою долю на рынке этого ресурса в Турции до 13,5%. Тегеран уступает только России и Азербайджану в структуре поставщиков газа.

Отметим, что газ из Ирана поставляется по трубопроводу Тебриза-Анкара, длина которого превышает 2,5 тыс км.

Власти Ирана планируют развивать дальнейшие поставки "голубого топлива" в Турцию. Также Тегеран рассматривает транзит газа из Туркменистана.