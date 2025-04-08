Когда Иран утвердит стратегическое партнерство с Россией?

В МИД Ирана заявили, что договор о стратегическом партнерстве с Россией утвердят в ближайшее время. Документ был подписан в январе 2025 года.

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи рассказал, когда парламент Исламской Республики утвердит Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства сказал, что ратификация документа произойдет в ближайшее время, его реализация - один из приоритетов МИД.

Помимо этого, сотрудник иранского министерства подчеркнул, что соглашение после утверждения в парламенте будет направлено в Совет по конституционному надзору.

Напомним, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был заключен 17 января 2025 года в ходе визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Москву.