Посольство РФ в Иране подтвердило визит Аракчи в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, действительно, совершит визит в Россию в конце недели, – эту информацию, озвученную иранской стороной, подтвердили в российской дипмиссии в Тегеране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце текущей недели посетит Москву, рассказали в посольстве РФ в Иране.

"Посольство подтверждает информацию о визите главы иранского МИД в конце недели в Москву"

− дипмиссия

В сообщении также описана повестка визита иранского министра в РФ. В частности, Аракчи намерен обсудить самые актуальные темы российско-иранского взаимодействия, а также различные аспекты ситуации в регионе и международные вопросы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи анонсировал визит в Москву Аббаса Аракчи. Он уточнил, что дипломат прибудет в российскую столицу в конце этой недели. Среди прочих тем, указал Багаи, министр обсудит во время визита и непрямые переговоры с Вашингтоном, первый раунд которых, с участием самого Аракчи, прошел в субботу в столице Омана Маскате.