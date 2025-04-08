Вестник Кавказа

Посольство РФ в Иране подтвердило визит Аракчи в Москву

Посольство РФ в Иране подтвердило визит Аракчи в Москву
© Фото: МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, действительно, совершит визит в Россию в конце недели, – эту информацию, озвученную иранской стороной, подтвердили в российской дипмиссии в Тегеране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце текущей недели посетит Москву, рассказали в посольстве РФ в Иране.

"Посольство подтверждает информацию о визите главы иранского МИД в конце недели в Москву"

− дипмиссия

В сообщении также описана повестка визита иранского министра в РФ. В частности, Аракчи намерен обсудить самые актуальные темы российско-иранского взаимодействия, а также различные аспекты ситуации в регионе и международные вопросы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи анонсировал визит в Москву Аббаса Аракчи. Он уточнил, что дипломат прибудет в российскую столицу в конце этой недели. Среди прочих тем, указал Багаи, министр обсудит во время визита и непрямые переговоры с Вашингтоном, первый раунд которых, с участием самого Аракчи, прошел в субботу в столице Омана Маскате.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США могут ударить по ядерным объектам Ирана – Трамп

США могут ударить по ядерным объектам Ирана – Трамп

Анкара и Тегеран обсудили переговоры по ядерной программе

Анкара и Тегеран обсудили переговоры по ядерной программе

Глава МАГАТЭ приедет в Иран 16 апреля

Глава МАГАТЭ приедет в Иран 16 апреля

Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана

Сергей Лавров встретится с главой МИД Ирана

Глава МИД Ирана совершит визит в Россию

Глава МИД Ирана совершит визит в Россию

Трамп заявил о скором решении иранской ядерной проблемы

Трамп заявил о скором решении иранской ядерной проблемы

Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана

Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана

Иран обсудит с США общие рамки возможного соглашения на следующей встрече

Иран обсудит с США общие рамки возможного соглашения на следующей встрече

Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

Аракчи и Уиткофф запустят переговоры Ирана и США в Омане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы