Посольство РФ в Иране подтвердило визит Аракчи в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце текущей недели посетит Москву, рассказали в посольстве РФ в Иране.
"Посольство подтверждает информацию о визите главы иранского МИД в конце недели в Москву"
− дипмиссия
В сообщении также описана повестка визита иранского министра в РФ. В частности, Аракчи намерен обсудить самые актуальные темы российско-иранского взаимодействия, а также различные аспекты ситуации в регионе и международные вопросы, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи анонсировал визит в Москву Аббаса Аракчи. Он уточнил, что дипломат прибудет в российскую столицу в конце этой недели. Среди прочих тем, указал Багаи, министр обсудит во время визита и непрямые переговоры с Вашингтоном, первый раунд которых, с участием самого Аракчи, прошел в субботу в столице Омана Маскате.