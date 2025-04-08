США могут ударить по ядерным объектам Ирана – Трамп

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал вероятность удара по объектам иранской ядерной программы, соответствующее заявление глава государства сделал, общаясь с журналистами на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.
Глава США подчеркнул безальтернативность отсутствия ядерного оружия у Ирана. Он призвал Тегеран поторопиться с переговорами с Вашингтоном, пояснив, что на самом деле Исламская Республика уже близка к его получению. Но, заверил Трамп, все же ИРИ не получит ядерного оружия.
"И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем"
– Трамп
У американского лидера уточнили, имеет ли он в виду, говоря об "очень жестких" мерах, атаку на объекты иранской ядерной программы. Глава государства дал утвердительный ответ.
Напомним, в субботу в столице Омане Маската при посредничестве хозяев прошли переговоры между главой МИД Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Трампа Стивеном Уиткоффом, обсуждалась ядерная программа Ирана. Следующая встреча состоится через неделю после первой.