Вестник Кавказа

США могут ударить по ядерным объектам Ирана – Трамп

США могут ударить по ядерным объектам Ирана – Трамп
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности нанесения ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, это вполне возможная версия развития событий, если Иран все же пойдет на создание ядерного оружия.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал вероятность удара по объектам иранской ядерной программы, соответствующее заявление глава государства сделал, общаясь с журналистами на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Глава США подчеркнул безальтернативность отсутствия ядерного оружия у Ирана. Он призвал Тегеран поторопиться с переговорами с Вашингтоном, пояснив, что на самом деле Исламская Республика уже близка к его получению. Но, заверил Трамп, все же ИРИ не получит ядерного оружия.

"И если нам придется сделать что-то очень жесткое, мы это сделаем"

– Трамп

У американского лидера уточнили, имеет ли он в виду, говоря об "очень жестких" мерах, атаку на объекты иранской ядерной программы. Глава государства дал утвердительный ответ.

Напомним, в субботу в столице Омане Маската при посредничестве хозяев прошли переговоры между главой МИД Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Трампа Стивеном Уиткоффом, обсуждалась ядерная программа Ирана. Следующая встреча состоится через неделю после первой.

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