Правительство Грузии введет пошлины на сахар

С 22 апреля в Грузии введут пошлины на сахар. Они будут действовать ровно год.

Временную пошлину на ввозимый сахар введут в Грузии с 22 апреля. Решение об этом приняло правительство страны. До этого грузинские власти вводили на него пошлину осенью 2024 года.

Согласно новому документу, ввоз свыше 100 кг сахара будет облагаться налогом в 40 тетри за 1 кг. Таким образом, импортная пошлина достигнет 400 лари (около $150) за одну тонну. Решение не распространяется на продукцию, отправленную морским путем до публикации постановления.

Новые пошлины будут действовать в течение года, до 22 апреля 2026 года.

Напомним, что в Грузии существует единственный производитель сахара – компания "Агарский сахар". На его производстве трудятся свыше 500 человек.