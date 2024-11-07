В Армении дорожает потребительская корзина

Власти Армении пытаются сдержать инфляцию, которая особенно сильно сказывается на стоимости продуктов питания – это подтверждают и новые данные статистики за ноябрь текущего 2024 года.

В Армении галопирует инфляция – только в прошедшем ноябре она составила 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, сообщает Статистический комитет страны.

Расти цены начали еще в июне – больше всего подорожали продукты питания, а вот одежда и обувь даже подешевели, передает Sputnik Армения.

Больше всего в продовольственной корзине подорожал кофе – напиток, особенно любимый и ценимый в стране: он вырос в цене на 14,9%. На 9,8% подорожали овощи, и если это можно оправдать их сезонностью, то рост цены на 5,4% на рыбу под это определение точно не попадает.

Подорожали и лекарства, и хоть незначительно – на 3,1%, это все равно сказалось на кошельках жителей.

А вот цены на макароны упали на 6,3%, на 4,5% подешевел сыр, на 3,5% - сахар: Статком страны связывает это со снижением мировых цен.