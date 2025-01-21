Продукция аграриев Ферганы будет поступать в Россию из Омска

В Омской области открылся логистический центр для транспортировки и хранения овощей и фруктов, которые будут поступать в Россию из Ферганской области Узбекистана – это 16 складов и стоянка на 450 большегрузов.

В Омской области России заработал оптово-распределительный логистический центр по приему и реализации плодоовощной продукции из Ферганской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Почетными гостями церемонии открытия первой очереди комплекса стали хоким Ферганской области Хайрулла Базаров, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, а также представители власти и бизнеса двух стран, передает Podrobno.uz.

Центр раскинулся на площади в 9 га – пока это 16 складов площадью по 380 кв м, автостоянки на 450 большегрузов и 72 торговых павильона. Здесь же открыты торговый дом и выставочный центр "Фергана".

На первом этапе строительства в новый логистический центр было инвестировано 700 млн рублей: ожидается, что он поможет обеспечить стабильные поставки узбекской сельхозпродукции.

В планах властей двух стран - строительство второй и третьей очереди комплекса, работать в нем, помимо россиян, будут и граждане Узбекистана.