Вестник Кавказа

ЕС выделит Палестине 1,6 млрд евро – СМИ

ЕС выделит Палестине 1,6 млрд евро – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 1,6 млрд евро направят власти ЕС Палестине. Средства пойдут на поддержку палестинской администрации, а также восстановление Газы.

Евросоюз намерен выделить Палестине 1,6 миллиарда евро в качестве финансовой помощи, сообщают СМИ. 

Как отмечает Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Дубравку Шуицу, более 600 млн евро направят на финансовую поддержку властей, чуть менее этой суммы пойдет на восстановление Газы и Западного берега. 

Напомним, что Брюссель ранее выступил против гуманитарной блокады Газы со стороны Израиля. По словам властей ЕС, Тель-Авив препятствует подвозу гуманитарной помощи в анклав. Также ЕС в заявлении отметил большое число жертв и призвал к остановке боевых действий.

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