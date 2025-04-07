Трамп заявил о скором решении иранской ядерной проблемы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов к быстрому решению в рамках переговоров с Ираном. Стороны ранее провели переговоры в Омане.

Лидер США Дональд Трамп заявил о скором решении ситуации с иранской атомной программой. Заявление прозвучало на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

"Я встречался с разными людьми по проблеме Ирана, и мы примем решение очень быстро"

– Дональд Трамп

Как сообщили источники издания Axios, Белый дом позитивно воспринял завершившийся в субботу в Маскате первый раунд консультаций с Ираном, который прошел при посредничестве Омана. Власти США планируют в дальнейшем перейти на формат прямых переговоров с Тегераном.

Глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи назвал переговоры "конструктивными". Аракчи заявил, что в рамках второго раунда стороны перейдут на обсуждение общих контуров будущего соглашения.

Отметим, что второй этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится 19 апреля в Риме.