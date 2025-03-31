Вестник Кавказа

Более 2 тыс бизнесменов выступили против роста налогов в Армении

Более 2 тыс бизнесменов выступили против роста налогов в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возле здания правительства в Еревана прошла протестная акция. Пришедшие на нее представители бизнеса выступили против повышения налогов.

В Армении 2,3 тыс бизнесменов подписали петицию против повышения налогов. Свои подписи под документом они поставили на состоявшейся акции протеста около здания правительства.

С июля в республике вступит в силу закон, который удвоит ставку налога с оборота ровно в 2 раза. Для субъектов торговли она вырастет с 5 до 10%, а для производства – с 3,5 до 7%. Таким образом, через несколько месяцев бухгалтерские, риэлторские, строительные и юридические компании в Армении начнут работать без льготного налогового режима.

Протестующие отмечают, что к акции протеста присоединяется все больше предпринимателей. Они также обращают внимание на то, власти оказываются вести с ними вести диалог на данную тему.

По словам предпринимателей, правительство сосредоточено лишь на увеличении сбора налогов и не обращает внимание на территориальное развитие, соцвопросы, снижение уровня бедности.

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