Более 2 тыс бизнесменов выступили против роста налогов в Армении

Возле здания правительства в Еревана прошла протестная акция. Пришедшие на нее представители бизнеса выступили против повышения налогов.

В Армении 2,3 тыс бизнесменов подписали петицию против повышения налогов. Свои подписи под документом они поставили на состоявшейся акции протеста около здания правительства.

С июля в республике вступит в силу закон, который удвоит ставку налога с оборота ровно в 2 раза. Для субъектов торговли она вырастет с 5 до 10%, а для производства – с 3,5 до 7%. Таким образом, через несколько месяцев бухгалтерские, риэлторские, строительные и юридические компании в Армении начнут работать без льготного налогового режима.

Протестующие отмечают, что к акции протеста присоединяется все больше предпринимателей. Они также обращают внимание на то, власти оказываются вести с ними вести диалог на данную тему.

По словам предпринимателей, правительство сосредоточено лишь на увеличении сбора налогов и не обращает внимание на территориальное развитие, соцвопросы, снижение уровня бедности.