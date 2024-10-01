Вестник Кавказа

ТРСК готова принимать самолеты из России

ТРСК готова принимать самолеты из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая Республика Северного Кипра призвала к запуску прямых авиарейсов между страной и Россией, аэропорт столицы республики города Лефкоша готов принимать и обслуживать российские авиарейсы.

Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) рассчитывает на скорый запуск прямых рейсов между столичным аэропортом "Эрджан" в городе Лефкоша и российскими аэропортами, заявил лидер признанной только Турцией республики Эрсин Татар.

"Сейчас к нам летают рейсы из множества городов Турции. Пусть и из Москвы будут летать самолеты. Это важно, так как у нас проживают много россиян - 25-30 тысяч граждан сейчас"

- Эрсин Татар

Эти россияне хотят летать между Москвой и ТРСК, но им приходится летать на родину с пересадками, через Стамбул или Анталью, тогда как вопрос можно решить гораздо проще, заявил Татар на полях Анталийского дипломатического форума, передает РИА Новости.

Проблема упирается только в то, что представители Республики Кипр препятствуют переговорам авиавластей двух стран.

Власти пытаются возобновить переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, но пока сделать это не удается – власти южной Никосии считают, что кипрскую проблему можно решить только на основе решений ООН в рамках двухобщинной федерации, тогда как в Лефкоша, северной части Никосии, выступают за конфедерацию.

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