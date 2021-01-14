Северный Кипр рассчитывает на дружеские отношения с Россией

Лидер турок-киприотов ждет от России открытия ее дипмиссии в стране и установления прямого авиасообщения Северного Кипра с Россией.

Частично признанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) рассчитывает улучшить отношения с Россией и добиться установления прямого авиасообщения, заявил на полях завершившейся недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке лидер турок-киприотов Эрсин Татар.

"Я хотел бы улучшить наши отношения с Россией, так как вижу, что оттуда приезжают люди, их дети учатся в наших школах, и наши культуры не так сильно различаются"

- Эрсин Татар

Лидер ТРСК признался в большой симпатии к россиянам и в желании, чтобы россияне, хотя бы через Турцию, имели более прочную связь с Северным Кипром. Власти Северного Кипра были бы рады, если бы Россия открыла консульство или посольство в Северном Кипре, в котором проживают более 25 тысяч россиян, подчеркнул он, передает РИА Новости.

Также он отметил, что большую пользу двум странам принесло бы прямое авиасообщение, которое сказалось бы на развитии туризма и придало бы импульс двусторонней торговле.