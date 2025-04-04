Иран нарастил экспорт нефтяной продукции

В Иране вырос экспорт ненефтяных продуктов – только через таможни иранской провинции Кирманшах за минувший год было экспортировано 7,89 миллиона тонн продукции на сумму 3,48 миллиарда долларов.

В минувшем иранском году, длящемся с 20 марта 2024 г по 20 марта 2025 г, экспорт ненефтяных продуктов из Ирана через таможни западной провинции Кирманшах вырос на 15% в денежном выражении и на 9% - в весе, сообщил местным СМИ представитель таможен иранской провинции Кирманшах Реза Никравеш.

Всего за год через таможни провинции прошло 7,89 млн т иранских грузов на сумму $3,48 млрд, отметил чиновник, добавив: таможня Парвизхан обработала 2,87 млн т грузов почти на $1 млрд, таможня Хосрови - около 2 млн т на сумму около $956 млн, таможня Сумар - 1,84 млн т на $870 млн, таможня Шейх Селе - 683 тыс т на $570 млн, передает Trend.

В основном из страны экспортировались строительные материалы и арматура, керамика, а также фрукты и овощи.

Всего в минувшем иранском году страна экспортировала около 152 млн т ненефтяных продуктов на сумму $57,8 млрд – рост составил 15,6% в денежном и 10% в весовом выражении, сообщили в Таможенной администрации Ирана.