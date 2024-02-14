В Азербайджане поминают выдающегося ученого-офтальмолога Зарифу Алиеву

Ровно 40 лет назад ушла из жизни выдающийся азербайджанский ученый-офтальмолог, академик Зарифа Алиева. Азербайджанский народ свято чтит ее светлую память.

Сегодня - 40 лет со дня кончины выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Супруга, преданный и надежный друг и соратник архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, он достигла выдающихся успехов на научном поприще, создав новый этап в истории азербайджанской медицинской науки.

Всю свою жизнь она посвятила офтальмологии, разработав методы лечения и профилактики трахомы и профессиональных заболеваний глаз, разработать эффективные методы их лечения и меры профилактики. Она выезжала в регионы, где выявляла очаги заболевания, после чего добилась успешных результатов в применении синтомицина на ранних стадиях трахомы, который в комбинации с лругими методами лечения помог побороть коварную болезнь.

Зарифа Алиева, будучи видным ученым, уделяла особое внимание диагностике и лечению глаукомы, а также профессиональную патологию органа зрения, связанную с широким развитием химической и электронной промышленности – она стала первым исследователем в этой области и впервые в мире создала научно-исследовательскую лабораторию по изучению этой патологии, положив начало новому направлению в мировой науке – профессиональной офтальмологии.

В 1977 году ученый защитила докторскую диссертацию на тему "Состояние органа зрения у работников химической промышленности Азербайджана", получив ученую степень доктора медицинских наук.

Зарифа Алиева в 1981 году за ряд оригинальных открытий в области изучения и профилактики повреждения глаза была удостоена премии имени академика М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР. Она - автор целого ряда учебных пособий и монографий, многие из которых актуальны и сегодня.

"Врач – самый близкий человеку человек. Он не должен отделять себя от людей, он не должен быть себялюбивым, равнодушным человеком"

- Зарифа Алиева

У этой сильной женщины и замечательного ученого очень много почетных званий, научных титулов, наград, и каждая из них - источник гордости. Но самое почетное среди них – звание Матери, матери достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она не жалела себя, выполняя свой материнский долг, чем вызывала искреннее восхищение у людей, которые сегодня вспоминают этого прекрасного человека.