Президент Азербайджана и первая леди страны отдали почести создателю государства

Сегодня, 14 февраля, после церемонии инаугурации президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения в Баку могилу созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера народа Азербайджана Гейдара Алиева и почтили его память.
Глава государства и первая леди возложили цветы к могиле великого лидера, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Затем глава государства и первая леди посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.
Также супружеская чета возложила цветы и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также посетили Шехидляр хиябаны – священное место для народа страны, где почтили светлую память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Затем глава государства и первая леди возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посмотрели панораму столицы Баку и сделали фотографию на память.