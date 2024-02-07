Президент Азербайджана и первая леди страны отдали почести создателю государства

Сегодня после церемонии инаугурации президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения, где отдали дань памяти общенационального лидера народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой.

Сегодня, 14 февраля, после церемонии инаугурации президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения в Баку могилу созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера народа Азербайджана Гейдара Алиева и почтили его память.

Глава государства и первая леди возложили цветы к могиле великого лидера, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Затем глава государства и первая леди посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Также супружеская чета возложила цветы и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также посетили Шехидляр хиябаны – священное место для народа страны, где почтили светлую память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем глава государства и первая леди возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посмотрели панораму столицы Баку и сделали фотографию на память.