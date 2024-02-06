Ильхам Алиев инаугурирован президентом Азербайджана

Сегодня в Азербайджане день инаугурации президента Ильхама Алиева. Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 7 февраля.
В Баку 14 февраля проходит инаугурация президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Церемония состоялась в Милли Меджлисе (парламенте). Ильхам Алиев принес присягу.
Ильхам Алиев одержал на выборах победу, набрав набрал 92,12% голосов избирателей, свой голос за него отдали 4,6 млн граждан страны.
По данным ЦИК Азербайджана, явка составила 76,43%. Итоги выборов были окончательно подведены 11 февраля. Накануне победа Ильхама Алиева была утверждена в Конституционном суде Азербайджана. Ильхам Алиев избран президентом Азербайджана на следующие семь лет.
Инаугурация, согласно ст.103 Конституции Азербайджана, проводится в течение трех дней с момента официального объявления Конституционным судом итогов выборов.