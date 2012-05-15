СМИ сообщили о старте переговоров Индии и США

Индия и США сегодня начнут переговоры о торговых пошлинах. Ранее в Дели заявляли, что Индия приближается к торговой сделке с Вашингтоном.

Индия и США сегодня приступят к переговорам по вопросам торговых отношений, данные консультации пройдут в онлайн-формате, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщил собеседник данного агентства, стороны хотят к концу мая достичь ясности по тем отраслям торговли, в которых существуют возможности для уступок.

Ранее глава индийской дипломатии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что Дели приближается к торговой сделке с Вашингтоном. По словам министра, ее насущность высока как никогда.

Стоит добавить, что во время визита премьера Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты стороны разговаривали о планах заключить торговое соглашение к осени текущего года.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел 26-процентные пошлины против Дели, а после приостановил действие повышенных тарифов в отношении рада государств на 90 дней.