Вестник Кавказа

СМИ сообщили о старте переговоров Индии и США

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Индия и США сегодня начнут переговоры о торговых пошлинах. Ранее в Дели заявляли, что Индия приближается к торговой сделке с Вашингтоном.

Индия и США сегодня приступят к переговорам по вопросам торговых отношений, данные консультации пройдут в онлайн-формате, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщил собеседник данного агентства, стороны хотят к концу мая достичь ясности по тем отраслям торговли, в которых существуют возможности для уступок.

Ранее глава индийской дипломатии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что Дели приближается к торговой сделке с Вашингтоном. По словам министра, ее насущность высока как никогда.

Стоит добавить, что во время визита премьера Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты стороны разговаривали о планах заключить торговое соглашение к осени текущего года.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел 26-процентные пошлины против Дели, а после приостановил действие повышенных тарифов в отношении рада государств на 90 дней.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
520 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

США и Индия срочно закончат торговые переговоры

США и Индия срочно закончат торговые переговоры

Трамп уехал из резиденции Ганди голодным

Трамп уехал из резиденции Ганди голодным

Трамп: Индия ответит за приобретение С-400

Трамп: Индия ответит за приобретение С-400

США назвали главного партнера в оборонной отрасли

Обама вернулся с Гавайев и собирается в Индию

Под давлением США Индия начала сокращать импорт нефти из Ирана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы