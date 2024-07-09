Вестник Кавказа

Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров

Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров
© Фото: сайт Кремля
В МИД России заявили, что визит Владимира Путина в Индию готовится. Ранее поездку российского лидера анонсировал Юрий Ушаков.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров рассказал о предстоящем визите президента страны Владимира Путина в Индию. По его словам, поездка главы государства готовится.

"Президент России Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индия"

- Сергей Лавров

Ранее визит российского лидера в Индию анонсировал его помощник Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что поездка президента состоится в этом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?

Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?

Росатом готовит поставки для четвертого энергоблока на АЭС Аккую

Росатом готовит поставки для четвертого энергоблока на АЭС Аккую

Россия возвращает себе туристическую привлекательность

Россия возвращает себе туристическую привлекательность

Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

&quot;Абрау-Дюрсо&quot; запустило бренд игристого Tsar Collection совместно с Индией

"Абрау-Дюрсо" запустило бренд игристого Tsar Collection совместно с Индией

РФ начала импортировать сливочное масло из Ирана и Индии

РФ начала импортировать сливочное масло из Ирана и Индии

Индия нарастила импорт российских нефтепродуктов

Индия нарастила импорт российских нефтепродуктов

Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы