Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров

В МИД России заявили, что визит Владимира Путина в Индию готовится. Ранее поездку российского лидера анонсировал Юрий Ушаков.
Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров рассказал о предстоящем визите президента страны Владимира Путина в Индию. По его словам, поездка главы государства готовится.
"Президент России Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индия"
- Сергей Лавров
Ранее визит российского лидера в Индию анонсировал его помощник Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что поездка президента состоится в этом году.