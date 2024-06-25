Владимир Путин принял Нарендру Моди в Кремле

Путин провел переговоры с премьер-министром Индии. Стороны обсудили двусторонние отношения, включая товарооборот и сотрудничество.

Российский лидер Владимир Путин принял индийского премьера Нарендру Моди в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в начале переговоров отметил, что между Россией и Индией сложились хорошие отношения, которые носят характер привилегированного стратегического партнерства.

Он заявил, что в 2023 году страны увеличили товарооборот на 66%, а в первом квартале текущего года объем взаимной торговли вырос еще 20%.

Президент подчеркнул, что Москва и Дели постоянно поддерживают контакты и уделяют внимание развитию торгово-экономических связей. Путин добавил, что это соответствует интересам народов двух стран.

Глава государства также пригласил премьера Индии на саммит БРИКС, который пройдет в этом году в Казани. Кроме того, он уточнил, что страны тесно сотрудничают на международных площадках.

В заключение Путин пожелал Моди новых успехов в развитии страны.

Интересы России в Индии

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие интересы связывают сегодня Россию с Индией, определяя повестку переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди. "Во-первых, Россия заинтересована в том, чтобы Индия была крупной независимой державой и сотрудничала с Россией по международным вопросам без оглядки на Запад, как это и было на протяжении последних десятилетий. Судя по тому, что Моди с первым зарубежным визитом отправился в РФ, так и будет", - прежде всего сказал он.



"Во-вторых, Россия заинтересована продавать Индии большую группу товаров, прежде всего оружие. Индия на протяжении многих десятилетий, еще с советских времен, является главным покупателем нашего оружия, причем Россия является для нее главным поставщиком вооружений. Сейчас в этой сфере проблемы: Индия как быстро развивающаяся страна хотела бы получать оружейные технологии и попросту нарастить импорт вооружений, а в условиях СВО российский ВПК работает на полную мощность для российских нужд и большой вопрос, остается ли оружие для продажи в Индию; из-за этого индийские партнеры наращивают закупки западных вооружений. Важно, чтобы этот процесс не зашкалил и не произошло обрушения продаж российского оружия Индии", - отметил Сергей Марков.



"Также России интересно продавать Индии больше продукции гражданского машиностроения. В советские времена мы очень много именно техники продавали Индии, но в 90-е произошло обрушение производства, и только значительно позже сотрудничество в этой сфере стало восстанавливаться. Такая торговля является самой выгодной с точки зрения добавленной стоимости, и мы хотели бы поставлять в Индию высокотехнологичные товары невоенной сферы", - добавил политолог.



Индия остается одним из двух крупнейших потребителей российских нефти и газа. "После того, как западные страны перестали покупать у нас энергоносители, мы нашли выход в торговле с Китаем и Индией. Продажи российской нефти в Индию увеличилась в 20 раз за время СВО. И здесь нужно договариваться о решении проблем с расчетами. Дело в том, что мы торгуем за рупии. В Индии большие проблемы с выводом рупий из страны, а на индийском рынке мы закупаем товаров заметно меньше, чем продаем. Этот вопрос уже около двух лет находится в подвешенном состоянии", - указал Сергей Марков.



"Еще один важный момент – это транспортный коридор "Север-Юг". Он строится с участием Ирана и Азербайджана, должен связать Северную Европу и всю европейскую часть России через Азербайджан и Иран с южными бурно развивающимися районами Индии. Это тоже важное направление переговоров. В политике важно формирование многополярного мира, развитие таких организаций, как БРИКС и ШОС. А еще важна борьба с терроризмом. Дело в том, что в России терроризм вновь стал достаточно активен. В Индии, где индусы долго находятся в конфликтном состоянии с мусульманами, радикальный терроризм тоже весьма активен. Поэтому мы сейчас с ними в этом отношении должны сотрудничать", - заключил директор Института политических исследований.