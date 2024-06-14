Вестник Кавказа

Премьер Индии приедет в Россию

Премьер Индии приедет в Россию
© Фото: commons.wikimedia/Prime Minister's Office, Government of India
В Кремле подтвердили информацию о визите премьера Индии в Россию. Даты в настоящее время не определены. Ранее СМИ заявили о приезде Моди 8 июля.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о подготовке к визиту индийского премьера Нарендры Моди в Москву.

При этом помощник не раскрыл точную дату приезда Моди в Россию, заявив, что она объявляется сторонами согласованно.

При этом он подчеркнул, что Москва готовит визит премьера Индии в Россию и его встречу с Владимиром Путиным.

Ранее издание Tribune заявило об однодневном визите Моди в Москву.

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