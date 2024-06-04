В России может появиться картофель из Индии

Индийская картошка может появиться на прилавках российских магазинов. Россия и Индия обсудили возможности расширения ассортимента овощей и фруктов, поставляемых в РФ.

Индия может начать экспортировать в Россию картофель и гранаты, этот вопрос обсудили представители Россельхознадзора с Минпромторгом Индии по видеосвязи в четверг.

"Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов"

– Россельхознадзор

Диалог о начале поставок в РФ картофеля и гранатов из Индии будет продолжен после того, как индийская сторона предоставит сведения о планируемых объемах экспорта, местах выращивания и соответствии фитосанитарным требованиям.

Что Россия покупает у Индии?

В настоящее время на российский рынок поступают индийские виноград и изюм - Индия в ходит в число главных поставщиков изюма в РФ. Также из Индии экспортируются бананы, сушеные овощи, чай и табачное сырье.