В Россию сократились поставки картофеля из Египта

Египетской картошки в России стало меньше. В последние полтора месяца поставки сократились, это привело к росту цен на рынке. Вскоре россиянам станет доступен картофель с Кубани и Ставрополья.

Поставки египетского картофеля на российский рынок сократились в последнее время, что привело к росту цен на фоне нехватки продукта, рассказал исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников.

В мае картофель для россиян вырос в цене более чем на 25%, следует из информации Росстата.

"Египет, который нам традиционно поставлял от 300-500 тыс т именно в это время - мае-июне месяце, сократили площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит на рынке"

– Красильников

К концу июня ситуация в стране с картофелем должна улучшиться, на юге России будет получен первый урожай. Молодой картофель из Краснодарского края и Ставрополья, из Астрахани вскоре появится на прилавках магазинов, добавил он, беседуя с РИА Новости.