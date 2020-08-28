Дагестан нарастит площади посадок бахчевых и картофеля

В Дагестане в этом году расширятся площади посадок бахчевых культур и картофеля. Так, планируется посадить бахчевые на 8,2 тысячи гектаров, что почти на 19% больше, чем в прошлом году.

Аграрии Дагестана в этом году активно расширяют площади посадок картофеля, а также арбузов и дынь. Повышенный интерес к выращиванию данных культур вызван несколькими факторами, которые способствуют увеличению урожайности и доходности сельскохозяйственных предприятий региона.

«В Дагестане увеличат площади под бахчевыми культурами и картофелем. В частности, в ходе ярового сева в республике планируется посадить бахчевые на 8,2 тысячи гектаров, что почти на 19% больше, чем в прошлом году»

– пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана.

Повышенный интерес к выращиванию картофеля

Картофель является одной из основных культур в сельском хозяйстве Дагестана. В этом году аграрии увеличивают посевные площади под картофель, так как это выгодное и востребованное растение на рынке. Высокая урожайность картофеля позволяет обеспечить себя свежими овощами и получить прибыль от их продажи.

Расширение площадей под арбузы и дыни

Помимо картофеля, аграрии увеличивают посевные площади под арбузы и дыни. Эти бахчевые культуры пользуются популярностью у потребителей благодаря своему вкусу и питательным свойствам. Увеличение производства арбузов и дынь позволит удовлетворить спрос на эти продукты и улучшить экономическое положение сельскохозяйственных производителей.

Причины увеличения посадочных площадей

Одной из основных причин увеличения посадочных площадей картофеля, арбузов и дыни является стабильный спрос на эти культуры как на внутреннем, так и на внешних рынках. Кроме того, благоприятные климатические условия в регионе способствуют успешному выращиванию данных культур, что делает их привлекательными для аграриев.

Таким образом, аграрии Дагестана в этом году активно увеличивают площади посадок картофеля, арбузов и дыни, чтобы удовлетворить спрос на эти продукты и повысить свою доходность. Расширение производства данных культур способствует развитию сельского хозяйства региона и обеспечивает население свежими и качественными овощами и фруктами.