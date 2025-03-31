Вестник Кавказа

Европейский путь принесет Армении боль – Галузин

Галузин Михаил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра иностранных дел РФ Галузин заявил, что при евроинтеграции Армении придется пересмотреть текущие экономические отношения с ЕАЭС. Это может стать крайне болезненным процессом.

Если Армения пойдет по пути интеграции в Европейский Союз (ЕС), то это повлечет за собой пересмотр всех текущих экономических отношений, которые сейчас существуют у страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и партнерами, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что у России нет намерений ущемить Армению или навредить ее экономике, так как Ереван – стратегический партнер Москвы, с которым ее связывает, как и с Грузией, многовековая история, общая победа в Великой Отечественной войне.

"Дело в том, что объективно одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, поскольку эти союзы имеют разное таможенно-тарифное регулирование, это разные по своей сути экономические блоки. Соответственно, армянским коллегам, видимо, предстоит на каком-то этапе определиться, в каком направлении они следуют"

- Михаил Галузин

Членство в ЕАЭС дает населению Армении очевидные выгоды, подчеркнул Галузин. В частности, это выражается в росте ВПП: за 2024 год он увеличился на 6%. Евросоюз, в свою очередь, дает Еревану лишь туманные перспективы вступления и набор требований.

В связи с этим республике придется выбрать свой путь. Со слов замминистра, евроинтеграция может стать достаточно болезненным процессом, и властям будет необходимо объяснить населению, что она теряет при выходе из ЕАЭС, а что приобретает при вступлении в ЕС.

В разговоре с изданием "Известия" Михаил Галузин выразил надежду на то, что армянское руководство здраво оценивает ситуацию.

"Мы очень высоко оцениваем ее успешное председательство в ЕАЭС в минувшем 2024 году, так что сотрудничество у нас продолжается. Представители страны также активно участвуют во всех мероприятиях органов СНГ, во всех экспертных встречах"

- Михаил Галузин

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