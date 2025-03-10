Власти Армении на распутье – остаться ли в проверенном и надежном Евроазиатском экономическом союзе (ЕАЭС) или попытаться променять его на заманчивую интеграцию в Евросоюз. Это показало и сегодняшнее заседание правительства страны.
После непростых раздумий и колебаний правительство Армении все же одобрило подписание соглашения о едином рынке научно-исследовательских услуг ЕАЭС, передает NEWS.am.
Документ предписывает странам-участницам объединения унифицировать их законодательства по научно-исследовательским работам и развивать взаимодействие между научными предприятиями, академиями наук и отраслевыми ведомствами стран союза.
Напомним, ранее МИД России призвал власти Армении объяснить народу, какие выгоды страна получает от членства в ЕАЭС и какие потери понесет, когда покинет объединение, поскольку членство в двух разнонаправленных организациях, какими являются ЕАЭС и ЕС, невозможно.
Если члены ЕАЭС в рамках структуры действуют как равноправные страны, то взаимодействие в рамках Евросоюза основано "палочной дисциплине", и все участники ЕС должны подчиняться направленным против России целям, которые ставятся Брюсселем, утратившим связь с реальностью, пояснили в российском МИДе.