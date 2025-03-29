ХАМАС подготовит отчет о всех заложниках - СМИ

Информацией о состоянии всех заложников готовы поделиться в ХАМАС. Ранее Египет выдвинул новое предложение по перемирию в Газе.

Радикальное движение ХАМАС намерено обсудить в Египте новую сделку о перемирии и обещает предстать посредникам в переговорах подробный отчет о состоянии всех заложников, которые остаются в секторе Газа, информирует телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что представители движения могут пойти на то, чтобы освободить "больше заложников, чем изначально оговаривалось", получено их предварительное согласие.

Новая инициатива Египта подразумевает режим прекращения огня на срок до 70 дней. Для этого в анклаве должны быть освобождены 8 заложников, а также переданы тела еще восьми. В ответ из тюрем Израиля освободят 150 заключенных.

Переговорщики с лидером ХАМАС в Газе Халилем аль-Хейей отправились в Каир в субботу, чтобы продолжить консультации по соглашению.