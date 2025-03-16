В Газе заявили о более чем 1,6 тыс погибших с середины марта

Минздрав Палестины обнародовал данные по погибшим за месяц боев в секторе Газа. Всего в анклаве погибло свыше 50 тыс человек.

В секторе Газа погибли свыше 1,6 тыс человек с момента возобновления военной операции ЦАХАЛ, заявили в Минздраве Палестины.

"Число погибших с 18 марта 2025 года достигло 1613, пострадали 4233 человека"

– Минздрав Палестины

Как отметили в ведомстве, за последние сутки в анклаве зафиксировано почти 40 погибших и более 100 пострадавших от боевых действий.

Согласно палестинским данным, с октября 2023 года в Газе погибло более 50 тыс человек.

Напомним, Израиль 18 марта возобновил боевые действия в анклаве после отказа ХАМАС от реализации американского сценария перемирия, предполагающего полное освобождение заложников. Войска ЦАХАЛ проводят операции по расширению буферной зоны.