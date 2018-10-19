Вестник Кавказа

Россияне отправятся на Универсиаду-2025

Россияне отправятся на Универсиаду-2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве заявили, что россияне выступят на летней Универсиаде в Германии. Последний раз российские спортсмены участвовали в ней в 2019 году.

Министр спорта РФ и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что россияне впервые за 6 лет примут участие в летней Универсиаде-2025.

"Мы примем участие в летней Универсиаде в 18 видах впервые за многие годы"

- Михаил Дегтярев

Глава российского спортивного ведомства добавил, что по данному вопросу уже есть договоренность.

Летние студенческие спортивные игры пройдут с 16 по 27 июля в Германии. В этом году в итальянском Турине прошла зимняя Универсиада, в которой российская сборная не участвовала.

Стоит добавить, что российские спортсмены выступят на летней Универсиаде впервые с 2019 года. Тогда она проходила в Неаполе (Италия).

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