Россияне отправятся на Универсиаду-2025

В Москве заявили, что россияне выступят на летней Универсиаде в Германии. Последний раз российские спортсмены участвовали в ней в 2019 году.
Министр спорта РФ и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что россияне впервые за 6 лет примут участие в летней Универсиаде-2025.
"Мы примем участие в летней Универсиаде в 18 видах впервые за многие годы"
- Михаил Дегтярев
Глава российского спортивного ведомства добавил, что по данному вопросу уже есть договоренность.
Летние студенческие спортивные игры пройдут с 16 по 27 июля в Германии. В этом году в итальянском Турине прошла зимняя Универсиада, в которой российская сборная не участвовала.
Стоит добавить, что российские спортсмены выступят на летней Универсиаде впервые с 2019 года. Тогда она проходила в Неаполе (Италия).