Россия примет Летние Игры ШОС

Летние Игры ШОС в 2026 году состоятся в России. Соревнования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил о проведении Летних Игр Шанхайской организации сотрудничества.
Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что крупное спортивное мероприятие состоится в 2026 году на территории России.
По словам министра, Россия выдвинула свою кандидатуру на проведение Игр, "и все радостно согласились".
Дегтярев сказал, что соревнования будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, а также еще в нескольких городах страны.