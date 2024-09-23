Россия примет Летние Игры ШОС

Летние Игры ШОС в 2026 году состоятся в России. Соревнования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил о проведении Летних Игр Шанхайской организации сотрудничества.

Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что крупное спортивное мероприятие состоится в 2026 году на территории России.

По словам министра, Россия выдвинула свою кандидатуру на проведение Игр, "и все радостно согласились".

Дегтярев сказал, что соревнования будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, а также еще в нескольких городах страны.