Вестник Кавказа

Россия примет Летние Игры ШОС

Стадион Лужники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летние Игры ШОС в 2026 году состоятся в России. Соревнования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил о проведении Летних Игр Шанхайской организации сотрудничества.

Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что крупное спортивное мероприятие состоится в 2026 году на территории России.

По словам министра, Россия выдвинула свою кандидатуру на проведение Игр, "и все радостно согласились".

Дегтярев сказал, что соревнования будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, а также еще в нескольких городах страны.

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