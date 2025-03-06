Вестник Кавказа

На Турцию обрушились рекордные заморозки

На Турцию обрушились рекордные заморозки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция в последние дни переживает рекордные заморозки, которые могут нанести серьезный урон местным аграриям – температура воздуха местами падает до -15 градусов, уже пострадали местные сады, виноградники и овощные культуры.

Турция в начале апреля переживает сильнейшие заморозки за последние 10 лет, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

В отдельных провинциях страны температура воздуха 10-12 апреля опускалась местами до -15 градусов, шли снегопады и град, такого в стране не было с 2014 года, отметил министр.

"В результате этих неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве в нашей истории после крупного сельскохозяйственного заморозка в 2014 году"

- Ибрагим Юмаклы

Турецкие аграрии уже терпят значительные убытки – больше всего пострадали фруктовые сады, абрикосовые и ореховые деревья могут просто не дать урожая, практически та же ситуация в виноградарских хозяйствах.

Заморозки ударили и по овощным культурам – скорее всего, существенно сократится урожай картофеля и лука, и чтобы сохранить земледельческие структуры, государство намерено поддержать пострадавших из-за погоды фермеров, добавил Ибрагим Юмаклы.

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