Вестник Кавказа

Посол Сирии хочет получить убежище в России – СМИ

Новый флаг Сирии на сирийском посольстве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирийское руководство хочет поменять посла в России. Последние два с половиной года эту должность занимает Джаафари.

Посол Сирии в Москве запросил политическое убежище в России. Об этом поведал 14 апреля информированный источник, передает ТАСС.

"Посол Сирии (Башар Джаафари – прим. ред. ) запросил убежище в РФ"

– источник агентства

Как отмечается, Джаафари уже передали уведомление о прекращении его полномочий. В настоящее время ведутся попытки сменить его.

Напомним, Джаафари возглавляет посольство САР в РФ с октября 2022 года. Он продолжил занимать должность посла даже после падения режима Башара Асада. На прошлой неделе сирийский МИД объявил о намерении сменить посла в Москве.

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