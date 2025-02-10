Посол Сирии хочет получить убежище в России – СМИ

Сирийское руководство хочет поменять посла в России. Последние два с половиной года эту должность занимает Джаафари.

Посол Сирии в Москве запросил политическое убежище в России. Об этом поведал 14 апреля информированный источник, передает ТАСС.

"Посол Сирии (Башар Джаафари – прим. ред. ) запросил убежище в РФ"

– источник агентства

Как отмечается, Джаафари уже передали уведомление о прекращении его полномочий. В настоящее время ведутся попытки сменить его.

Напомним, Джаафари возглавляет посольство САР в РФ с октября 2022 года. Он продолжил занимать должность посла даже после падения режима Башара Асада. На прошлой неделе сирийский МИД объявил о намерении сменить посла в Москве.