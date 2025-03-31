Вестник Кавказа

Туроператоры городов Сибири и Урала познакомились с Азербайджаном

Туроператоры городов Сибири и Урала познакомились с Азербайджаном
© Фото: Бюро по туризму Азербайджана
Бюро по туризму Азербайджана провело презентации в трех крупных городах Сибири и Урала, представив их туристическим операторам возможности санаториев и курортов, а также туриндустрии страны.

Российские туроператоры, обслуживающие население Новосибирска, Тюмени и Екатеринбурга, в рамках презентаций, подготовленных Бюро по туризму Азербайджана, познакомились с инфраструктурой организованного отдыха страны, сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Задачей азербайджанских специалистов отрасли было показать российским коллегам новые возможности страны с целью привлечения российских туристов, а также расширения нынешнего сотрудничества в этой сфере с местными представителями туриндустрии, передает АЗЕРТАДЖ.

Российские участники презентаций, а это около 220 специалистов туристической отрасли,  с огромным интересом ознакомились с постоянно растущим числом различных туристических направлений Азербайджана и новыми здравницами и санаториями, открытыми в стране.

Встречи проходили в формате B2B (бизнес для бизнеса), в них от Азербайджана участвовали крупные представители местной туристической индустрии - Absheron Hotel Group, санаториев Нафталан и Rayda Tour, представители российских туристических компаний наметили новые возможности сотрудничества с азербайджанскими коллегами.

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