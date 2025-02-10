Вестник Кавказа

Сирийский посол опроверг данные о запросе убежища в России

Сирийский посол опроверг данные о запросе убежища в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол САР не подтвердил информацию о своем запросе на получение убежища в России. Он подчеркнул, что его удивили эти данные, появившиеся в понедельник в ряде СМИ.

Посол Сирии в Москве опроверг появившиеся 14 апреля сведения о запросе убежища в России. Башар Джаафари подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, передает РИА Новости.

"Нет, эта новость абсолютна не верна. Я удивлен откуда появилось подобное сообщение"

– сирийский дипломат

Напомним, в конце прошлого года в Сирии пал режим теперь уже бывшего президента страны Башара Асада. В результате тех событий глава государства покинул страну.

Джаафари возглавляет посольство САР в РФ с осени 2022 года. На прошлой неделе МИД Сирии сообщил о намерении сменить посла в Москве.

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