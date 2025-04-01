Власти ждут заключения Роспотребнадзора по пляжам и морю в Анапе

Приближающийся летний сезон 2025 года на всех курортах Кубани и Крыма стартует без ограничений, за исключений Анапы и Темрюкского района – состояние пляжей и морской воды предстоит оценить Роспотребнадзору.

Новый туристический сезон 2025 стартует в Краснодарском крае и в Крыму в обычном режиме, исключение составят лишь Анапа и места для отдыха в Темрюкском районе, рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Кабмина вице-премьер Виталий Савельев.

По его словам, Роспотребнадзор регулярно проверяет воздух, пресную воду, а также вылавливаемую рыбу и продукты аквакультуры в районах, которые пострадали от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе в декабре, и никаких отклонений на данный момент не обнаружено.

Савельев уточнил, что пробы берутся в том числе в точках, которые получили самый серьезный ущерб: 141 находится в Анапе, еще девять таких пляжей – в Темрюкском районе.

Заместитель председателя правительства добавил, что в обеих серьезнее всего пострадавших локациях не будет никаких проблем с отдыхом в санаториях, домах отдыха и гостиницах, а также спа-комплексах.

"В работе пляжей и доступу к морю ждем заключение Роспотребнадзора"

– Савельев

Вице-премьер уточнил, что ведомство предоставит его уже в ближайшее время.